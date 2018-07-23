Группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы

Группа кораблей, в состав которой входят три фрегата, военно-морских сил (ВМС) четырех стран НАТО прибыла в порт Одессы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ВМС Украины.



"В порт Одессы с визитом зашли корабли Постоянной военно-морской группы НАТО SNMG-2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО SNMCMG-2", - говорится в сообщении.



По информации ВМС Украины, в порту находятся фрегаты ВМС Нидерландов, Турции и Румынии. Кроме того, в состав группы входят по одному минному тральщику от Турции и Румынии, а также германское судно обеспечения. Точную программу визита и его сроки в пресс-службе ВМС Украины не уточнили.



В конце прошлой недели в западной части Черного моря завершились многонациональные учения Sea Breeze 2018. В них принимали участие военнослужащие 19 стран.

