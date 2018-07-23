Киев вновь заявил о готовности рассмотреть предложения по обмену Вышинского

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в очередной раз заявила, что Киев готов рассмотреть предложение по обмену руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если оно поступит.



В интервью интернет-изданию "Украинская правда" политик на вопрос о том, насколько реален обмен россиянина на украинца Романа Сущенко, ответила, "что украинская сторона готова к различным компромиссам".



"Хочу ответственно подчеркнуть, что фамилия Вышинского ни разу не звучала в Минске. Его никто ни разу нигде не поднимал. Пусть делают предложение, мы его рассмотрим", — сказала она.



Ранее Владимир Путин сообщал, что обсуждал с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, в том числе судьбу Вышинского. Эту тему поднимали также российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.



Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.



Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.



Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.



В СМИ неоднократно обсуждался вопрос об обмене Вышинского на украинцев Романа Сущенко или Олега Сенцова.



Сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко задержали в октябре 2016 года. По данным спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности российских военных. Мосгорсуд назначил ему 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.



Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко осужден на десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Сенцов осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению, несопоставимому с делом Вышинского.

