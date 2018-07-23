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- За победным боем Александра Усика следила половина украинских телезрителей
За победным боем Александра Усика следила половина украинских телезрителей
За историческим боксерским поединком Александра Усика против российского спортсмена Мурата Гассиева следила половина украинских телезрителей. По данным телеканала «Интер», бой смотрели 56,3% телезрителей, которые в этот момент находились у экранов.
Наш спортсмен одержал уверенную победу в этом непростом бою, стал абсолютным чемпионом мира и завоевал кубок Мохаммеда Али. Триумфальный для Александра Усика поединок стал главным событием дня на украинском телевидении. Такое количество зрителей в возрасте 18-54 впервые за последние пять лет одновременно смотрели одну и ту же программу. Предыдущий рекорд – трансляция боя Владимира Кличко с Александром Поветкиным в октябре 2013-го. Телетрансляция поединка Усик – Гассиев стала безоговорочным лидером слота по всем целевым аудиториям. Бой посмотрели 4 млн человек в Украине.
Бой Александра Усика против Марата Гассиева держал болельщиков в напряжении до последнего раунда. На ринге сошлись два сильных соперника, два самых лучших боксера мира в своей весовой категории. По результатам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику. После победы Александр перекрестился, поклонился и сказал: «Слава Богу!».
«Александр Усик сделал то, что до него удавалось сделать очень малому количеству боксеров. Он объединил все чемпионские пояса в своей весовой категории и стал абсолютным чемпионом мира. Его достижение уникально. Он – первый украинец, завоевавший такой титул. Более того, единственный на данный момент абсолютный чемпион мира: ни в одной весовой категории сейчас нет человека, который бы носил четыре чемпионских пояса одновременно. Александр Усик переписал историю мирового бокса!», – отметили на телеканале «Интер».
После боя Усик обратился к своему сопернику Мурату Гассиеву: «Ты молодой, у тебя еще все впереди!». С большим уважением высказался о противнике и Гассиев: «Александр был фаворитом и доказал, что является лучшим. Это был очень хороший опыт для меня. У него была хорошая защита, и мне трудно было попасть, но я делал то, что должен был делать. Я слушал своего тренера, свою команду, но сегодня был день Александра Усика».
21 июля был днем Александра Усика и на телеканале «Интер».
В субботу в Москве была организована специальная выездная студия программы «Большой бокс». К ведущему «Интера» Роману Кадемину приходили уникальные гости. Среди них – близкие друзья Александра Усика: чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко, временный чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик. А также – президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, заслуженный тренер Михаил Завьялов и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.
«Студия с места события полностью себя оправдала. Мы с экспертами были сопричастны этому грандиозному действу, и уверен, передали всю полноту атмосферы, царившей в зале, нашим телезрителям, – говорит ведущий Роман Кадемин. – Это был невероятный бой двух джентльменов. Перед поединком оба претендента обещали яркое, красочное шоу - и сдержали слово. После оглашения победителя весь зал стоя рукоплескал нашему боксеру».
События, посвященные боксу, и сам бой Александра Усика посмотрели почти 8 млн человек в Украине.
Как встречали Александра в аэропорту после возвращения в Украину, и о том, что происходило в СК «Олимпийский» во время супербоя, смотрите в эксклюзивном репортаже «Утра с Интером» –