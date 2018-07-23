За победным боем Александра Усика следила половина украинских телезрителей

За историческим боксерским поединком Александра Усика против российского спортсмена Мурата Гассиева следила половина украинских телезрителей. По данным телеканала «Интер», бой смотрели 56,3% телезрителей, которые в этот момент находились у экранов.



Наш спортсмен одержал уверенную победу в этом непростом бою, стал абсолютным чемпионом мира и завоевал кубок Мохаммеда Али. Триумфальный для Александра Усика поединок стал главным событием дня на украинском телевидении. Такое количество зрителей в возрасте 18-54 впервые за последние пять лет одновременно смотрели одну и ту же программу. Предыдущий рекорд – трансляция боя Владимира Кличко с Александром Поветкиным в октябре 2013-го. Телетрансляция поединка Усик – Гассиев стала безоговорочным лидером слота по всем целевым аудиториям. Бой посмотрели 4 млн человек в Украине.



Бой Александра Усика против Марата Гассиева держал болельщиков в напряжении до последнего раунда. На ринге сошлись два сильных соперника, два самых лучших боксера мира в своей весовой категории. По результатам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику. После победы Александр перекрестился, поклонился и сказал: «Слава Богу!».



«Александр Усик сделал то, что до него удавалось сделать очень малому количеству боксеров. Он объединил все чемпионские пояса в своей весовой категории и стал абсолютным чемпионом мира. Его достижение уникально. Он – первый украинец, завоевавший такой титул. Более того, единственный на данный момент абсолютный чемпион мира: ни в одной весовой категории сейчас нет человека, который бы носил четыре чемпионских пояса одновременно. Александр Усик переписал историю мирового бокса!», – отметили на телеканале «Интер».



После боя Усик обратился к своему сопернику Мурату Гассиеву: «Ты молодой, у тебя еще все впереди!». С большим уважением высказался о противнике и Гассиев: «Александр был фаворитом и доказал, что является лучшим. Это был очень хороший опыт для меня. У него была хорошая защита, и мне трудно было попасть, но я делал то, что должен был делать. Я слушал своего тренера, свою команду, но сегодня был день Александра Усика».



21 июля был днем Александра Усика и на телеканале «Интер».



В субботу в Москве была организована специальная выездная студия программы «Большой бокс». К ведущему «Интера» Роману Кадемину приходили уникальные гости. Среди них – близкие друзья Александра Усика: чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко, временный чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик. А также – президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, заслуженный тренер Михаил Завьялов и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.



«Студия с места события полностью себя оправдала. Мы с экспертами были сопричастны этому грандиозному действу, и уверен, передали всю полноту атмосферы, царившей в зале, нашим телезрителям, – говорит ведущий Роман Кадемин. – Это был невероятный бой двух джентльменов. Перед поединком оба претендента обещали яркое, красочное шоу - и сдержали слово. После оглашения победителя весь зал стоя рукоплескал нашему боксеру».



События, посвященные боксу, и сам бой Александра Усика посмотрели почти 8 млн человек в Украине.



Как встречали Александра в аэропорту после возвращения в Украину, и о том, что происходило в СК «Олимпийский» во время супербоя, смотрите в эксклюзивном репортаже «Утра с Интером» –

