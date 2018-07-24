МИД РФ: побег "Белых касок" из Сирии показывает, чьи заказы они выполняли

Побег сотрудников неправительственной организации (НПО) "Белые каски" из Сирии при иностранной поддержке показывает, чьи заказы они исполняли и на чьи деньги работали. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.



"Символично то, что "белокасочники" предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В духе известной пословицы "на воре и шапка горит" эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали".

