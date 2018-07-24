В Министерстве финансов США пообещали, что глобальной валютной войны не будет

Министр финансов США Стивен Мнучин прибыл на саммит в Буэнос-Айрес в пятницу, когда в воздухе витала угроза валютной войны, передает Bloomberg.



Однако, американскому министру финансов удалось ослабить опасения по поводу изменения валютной политики США, а на пресс-конференции в субботу он подчеркивал, что Америка остается верной своему курсу на крепкий доллар.



Мнучин также подчеркнул, что США не вмешиваются в рынок доллара. К концу встреч в рамках саммита Группы 20 стран уже мало кто из глав центробанков и министров финансов обсуждал возможность валютной войны, когда страны соревнуются, кто быстрее ослабит обменный курс. По итогам саммита страны G-20 отметили усиление рисков для роста глобальной экономики на фоне обострения торговых противоречий.

