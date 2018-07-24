«Весьмирснами» навыворот: теряем бабло и людей...

То, что в последние дни происходит со «страной победившего майдана», которая в поисках полноценного члена (НАТО и ЕС) вошла в европейское лоно по самый безвиз, даже на знаешь, как комментировать. Зрада, сплошная зрада. Причем со всех сторон. Тому, что Россия собирается разрабатывать санкции против Украины, удивляться не приходится. У ее президента Владимира Путина закончился Чемпионат мира по футболу, а значит, исчезло последнее международное препятствие, которое сдерживало Россию и позволяло бесстрашным укро-патриотам по-всякому чмырить бывшую «сестру»...



...И на ней оттачивать всевозможные экзерсисы и пускаться в самые авантюрные и по-дебильному бессмысленные провокации, подтверждающие якобы отвагу и бесстрашие самой древней шумерской нации Европы. Теперь может прилететь ответка. И она готовится. По данным газеты «Коммерсант», в Москве якобы готовится президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, и в санкционный список могут включить «несколько сотен физлиц и порядка ста юрлиц». То есть, как водится уже в таких делах, политиков, бизнесменов и государственных чиновников разных рангов. Ну, самых патриотичных русофобов, разумеется.



Предусмотрено также прекращение сотрудничества России и ее компаний с «недружественными» иностранными государствами и организациями в различных отраслях, «запрет или ограничение» на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются недружественные ино-государства и – это самое загадочное и страшное – «иные меры» воздействия. Тут может быть все что угодно, и потому понятно, почему подгорают пуканы у многих укро-патриотов, которые очень уж смело духарились, пользуясь вынужденным российским «смирением». Одно может утешить шумерских храбрецов: по указу от 4 июня сего года санкции против «врагов России» вводятся правительством. Но по решению Путина. А следовательно, у всех, кто «не хочет», есть еще время покаяться и прогнуться. Или получить по полной...



Но ведь даже не это главное – защиты Украине искать, кажется, негде. Ибо противоположная сторона, друг, защитник и одновременно «лоно», то есть Европа, которая сама пострадала от введения пошлин на свою продукцию со стороны США, решением своей Еврокомиссии УЖЕ ВВЕЛА (выделено мною. – Авт.) для Украины торговые пошлины. И тоже на ее, Украины, металлургию. Делается это для защиты, разумеется, европейских производителей, которым глубоко плевать на шумерские евроустремления и которые пострадали от дешевого сырья других стран и от американских пошлин. Но по-любому пошлина (где временная, на 200 дней, где навсегда) для Украины будет составлять 25%, и под нее попадает 28 видов металлургической продукции. В отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование, и на них, возможно, тоже будут наложены торговые пошлины. Видимо, чтобы мало не показалось...



Защиты Украине искать, кажется, негде. Ибо противоположная сторона, друг, защитник и одновременно «лоно», то есть Европа, которая сама пострадала от введения пошлин на свою продукцию со стороны США, решением своей Еврокомиссии УЖЕ ВВЕЛА (выделено мною. – Авт.) для Украины торговые пошлины. И тоже на ее, Украины, металлургию

Украину могут кинуть за ненадобностью из-за ее неопределенности, тупости переговорщиков, постоянных шатаний и веры исключительно в американскую помощь. «Вместо того, чтобы судиться и вести переговоры, «Нафтогаз» выбрал конъюнктурную политическую тактику – игнорировать своего партнера по контракту, каким был и остается сейчас «Газпром»

Народ, то есть самая древняя нация в Европе, нищает, вымирает или разбегается. Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, как известно, признала публично: «Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня – 25%»

Результат подобного обхождения со «страной в центре Европы» прогнозируем и уже очевиден. Украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал: «Товарооборот растет, за прошедший год на 30%. Как раз с учетом того, что поставки отдельных видов продукции, насколько я знаю, на Украину критически важны для агрокомплекса, по определению это будет болезненно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Украина длительное время и официальные лица добивались введения санкций в отношении России на различных международных площадках. ...Включение в режим санкций в отношении России рикошетом рано или поздно должно было ударить по Украине. Украинский политический бизнес-бомонд очень тесно завязан на Россию. Похоже, бумеранг прилетел, и мне представляется, ответ будет достаточно болезненным. Думаю, прежде всего пострадают представители украинского олигархического кооператива. Попадут и компании Фирташа, и Коломойского, и Ахметова, то есть те люди, которые контролируют более 50% экономики Украины».А вот и цена пошлин. Американских: по словам президента объединения «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, украинские металлургические предприятия в 2017 году поставили в США порядка 1,3 млн. т чугуна и 200 тыс. т проката, а значит, «ущерб составит более 100 млн. долл. в год, больше всего пострадают «Метинвест» и «Интерпайп» (из олигархических империй Рината Ахметова и Виктора Пинчука, если вы еще помните). Ну, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко произвел подсчет европейских пошлин: «...Они от нас требуют, чтобы мы торговали, сырьем, металлоломом, необработанным лесом, а вот когда готовая продукция – тогда они ее вытесняют с европейского рынка. Мы считаем это абсолютно недружественными шагами, решениями, которые угрожают стабильности гривни, перспективам и рабочим местам для украинцев. ...Это потеря минимум миллиарда долларов валютной выручки вследствие ограничения продажи нашей продукции». Согласитесь, если правда оно ну хотя бы на треть, то очень и очень некисло Украина теряет. А излишками она похвастаться ой как не может – ей реально может угрожать дефолт из-за неспособности выполнять даже не свои долговые обязательства, а простое обслуживание внешних долгов...А этот «гнусный» путинский «Северный поток-2» («СП-2»), на запрет которого шумеры положили так много усилий. С прибором и без него. Но в итоге положили на шумеров. По данным опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL/n-tv, две трети граждан Германии (66%) выступают за продолжение строительства газопровода «СП-2» (при 23% высказавшихся против). Более того, 84% не согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа (при 10% за), а 92% немцев вообще не доверяют высказываниям Трампа об «СП-2», так как полагают, что он, Трамп, в первую очередь жаждет продвинуть американский сжиженный газ в Европу вообще и в Германию в частности. И потому представитель немецкого правительства Ульрике Деммер заявила: «Наша позиция не изменилась: в том, что касается «Северного потока-2», речь идет о коммерческом проекте». На нормальном языке это означает: будем достраивать.При этом фрау Ульрике подсластила пилюлю для Украины: «...Следует прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитер. В наших интересах, чтобы она сохранила свою роль как транзитер газа». И на эту тему в Европе начаты трехсторонние – украино-российско-европейские – переговоры на эту тему. Но член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен: «...Один из пунктов переговоров является главным и должен радовать Украину – это сохранение объема транзита газа. Но «Нафтогаз» почему-то не излучает оптимизм…Скорее всего потому, что во всех других вопросах взаимодействия с «Газпромом» теперь решающее слово будет за европейскими партнерами. Именно Еврокомиссия и европейские компании, которые будут отобраны на роль «партнера для ГТС», будут договариваться с Россией. «Нафтогаз» и Украина будут принимать договоренности только для выполнения как «объект» процесса».Другими словами, Украину могут кинуть за ненадобностью из-за ее неопределенности, тупости переговорщиков, постоянных шатаний и веры исключительно в американскую помощь. «Вместо того, чтобы судиться и вести переговоры, «Нафтогаз» выбрал конъюнктурную политическую тактику – игнорировать своего партнера по контракту, каким был и остается сейчас «Газпром». Ведь, несмотря на политические заявления о конфликте и войне, «Нафтогаз» с чистой совестью, как в банкомате, получал от «Газпрома» миллиарды долларов за транзит газа. Всего за 4 года было получено 9 млрд. долл. дохода от транспортировки газа. ...До завершения контракта (на транзит по Украине. – Авт.) осталось 1 год и 5 месяцев. И это время пролетит быстро, а ближе к декабрю 2019 года Украину со всех сторон будут подгонять и, возможно, навязывать не лучшие условия»», – называет причины возможных потерь упомянутый Корольчук.А директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский предлагает алгоритм переговоров с Россией и Европой – Украина должна не требовать остановки «СП-2», а доказывать нужность своей «трубы» (ГТС): «...Власть идет ровно в риторике США. Зачем? США решат свои геополитические вопросы, отойдут и скажут: «Ребята, успехов! Теперь как хотите, так и разбирайтесь с Россией». ...Риторика Украины должна состоять в том, что это ущемляет наши права как члена энергетического сообщества, поэтому мы бы хотели, чтобы транзит был соразмерно распределен между новыми маршрутами и украинским маршрутом. Украинский маршрут имеет ряд преимуществ по сравнению с «Северным потоком», у нас есть ПХГ, есть возможность хранить газ в лицензионных таможенных складах».Украинцы из «Нафтогаза» сейчас вроде бы готовы и цены на транзит по своей «трубе» для «Газпрома» снижать, и о мировой с «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде договариваться (как и предлагал все тот же Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля сего года). Но что если теперь, после подготовки санкций России в наказание теперь действительно заартачится «Газпром»? Значит, прежние достаточно большие денюжки за транзит – тю-тю...А этот, как сказали патриотам, «несуществующий» Крымский мост! Он ведь издали дрожит в призрачно-воздушной дымке, но не исчезает, зараза, даже после победного опохмела патриотов. Мало того, что его нет, потому что он построен на «Мосфильме» как декорация, так он еще за два месяца эксплуатации и наращивает пропускную мощность, «нагло рискуя» выйти на проектные показатели. Информцентр «Крымский мост» 16 июля 2018 года сообщил: с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1,027 млн. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 11,6 тысяч рейсовых и заказных автобусов, а среднесуточная интенсивность движения в июле выросла почти на 40% по сравнению с июнем и превысила 22 тысячи транспортных средств в сутки (а всего 554 тысячи машин в Крым и свыше 470 тысяч из Крыма). Ну не зрада ли имени «Мосфильма» в самом-то деле! Как страшно жить! А ведь интенсивно достраивается железнодорожная часть моста, и тогда дело будет сделано: будет достигнута заявленная пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн. пассажиров и 13 млн. тонн грузов в год. Вот тогда-то, как мне кажется, вопрос «Чей Крым?» и достигнет максимальной актуальности. И отвечать, видимо, будут не украинские патриоты...И вот ведь что самое паскудное: после того, как Трамп неосторожно сказал, что «Крым российский», потому что все там говорят по-русски, а Украина – «самое коррумпированное государство», совершенно осмелели «вассалы». В Европе. И начали подмывать и размывать главный мотиватор помощи Украине – «весьмирснами», потому что Украина-де совершила в 2014 году «революцию достоинства», а сейчас утверждает демократию и на пути евроатлантической интеграции проводит 144 успешные реформы. Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в интервью американскому изданию «Вашингтон Пост», что «революция достоинства» – фейковая и проплаченная извне «подобно арабским весенним революциям». А Крым – российский, потому что «есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации». Это похлеще поездок всевозможных депутатов на полуостров. Это говорит член правительства страны-члена «Большой семерки», которая начинает ратовать за отмену антироссийских санкций Запада, так радующих души и греющих сердца укро-патриотов. А означает это, опять же, одно: могут сократить помощь Европы, и денег, например, 1 млрд. помощи ЕС, не будет......И что делать Украине в такой ситуации? Она уже делает и реагирует. Гарант нации накладывает вето на закон о запрете вывоза леса-кругляка в Европу, чтобы все же Украине дали обещанные кредиты и загнали ее в еще более глубокую долго… извините, реформаторскую яму. А народ, то есть самая древняя нация в Европе, нищает, вымирает или разбегается. Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, как известно, признала публично: «Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня – 25%». При этом она четко сказала, что Западу на самом деле нужно в Украине: «Вложено 5,5 млрд. долларов, причем половина средств – 2,5 млрд. долларов – в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд. – на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще 500 млн. долларов – на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины. ...В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни». Мол, продайте нам ваши черноземы – получите баблишко......Но Госстат Украины рисует иную альтернативу перехода украинских земель в западные руки: в январе-мае 2018 года общее число умерших в Украине составляло 254 221 человек, из них детей в возрасте до одного года – 1091 человек, а в течение января-мая численность населения Украины вообще уменьшилась на 106,8 тыс. человек. Плюс до 9 млн. человек, которые на постоянной или сезонной основе работают за пределами родины. Плюс медицинская реформа, которая косит стариков и больных. Плюс… Да мало ли что можно приплюсовать, чтобы побыстрее избавить нужные Западу украинские черноземы от человеческой «нагрузки». В 144 успешных реформах ведь главное что? Не останавливаться. А люди откликнутся – или уедут, или вымрут. Хотя жить, конечно, хочется...