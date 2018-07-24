Савченко во вторник отказалась проходить полиграф

Арестованная народный депутат Надежда Савченко во вторник отказалась проходить полиграф из-за того, что к проведению экспертизы не был допущен ее защитник, сообщил ее адвокат Александр Тананакин.



Как сообщил А.Тананакин агентству "Интерфакс-Украина", еще одной причиной отказа стало невключение в экспертизу тех вопросов, на которых настаивала Н.Савченко.



А.Тананакин подчеркнул, что практика проведения экспертизы на полиграфе в рамках расследования дела Н.Савченко дискредитировала данную процедуру в этом процессе.



"Что касается последующего развития событий, то там нужно будет обсудить, посоветоваться, но, на мой взгляд, эта экспертиза себя уже дискредитировала", - отметил адвокат.



Он также сообщил, что 8 августа в Апелляционном суде г.Киева будет рассмотрена жалоба стороны защиты на решение Шевченковского райсуда от 14 июля о продлении ареста Н.Савченко еще на два месяца, после которого он объявила голодовку.



Н.Савченко находится под стражей с 23 марта. 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

