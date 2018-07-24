Встреча политдиректоров "нормандской четверки" ожидается 26 июля в Берлине

Встреча в нормандском формате (РФ, Украина, ФРГ, Франция) на уровне политдиректоров ожидается 26 июля в Берлине. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.



"Встреча планируется 26 июля", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее Карасин сообщил журналистам, что на встрече политдиректоров "нормандской четверки" будет обсуждаться продвижение минских договоренностей.

