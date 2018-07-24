Приходько потребовала от команды Порошенко полмиллиона

Певица Анастасия Приходько потребовала через суд от команды Петра Порошенко более 500 тыс. гривен компенсации, так как считает, что ее обманом использовали в политическом промо-ролике президента.



Об этом сообщает ТСН.



В понедельник, 23 июля, в Печерском районном суде Киева должно было состояться первое слушание по делу скандального видео, однако заседание было перенесено. Однако, ответчик не явился, лишь направил объяснительную записку.



В интервью журналистам Приходько указала, что изначально была намерена решить конфликт без суда, однако так и не дождалась от авторов промо-ролика простого извинения.



"Ничего сложно сказать "я извиняюсь", но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не нужно. Я не подписывалась в поддержку Петра Алексеевича, я человек, который поет", - отметила певица.



Представитель певицы в суде подчеркнул, что 521 220 гривен - сумма, которую артистка потребовала у авторов ролика за неправомерное использование авторского права, ее образа. Якобы именно столько средств ранее потребовалось для создания видео. В качестве компенсации за моральный ущерб Приходько потребовала лишь одну гривну.



Суд на данном этапе перенесен на 15 августа.



В феврале 2018 года Анастасия Приходько опубликовала в сети видеообращение, в котором потребовала удалить из сети промо-ролик предвыборной кампании Петра Порошенко, в котором якобы оказалась задействована путем обмана.

