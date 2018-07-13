Как суды и прокуратура отпускают на волю пособников оккупантов. Дело Игоря Галушко

Фемида остается самым слабым звеном в системе госбезопасности.



На прошлой неделе в Херсоне произошло знаковое событие, по непонятным причинам оставленное без внимания непосредственными его участниками, а именно прокуратурой Крыма и Службой безопасности. Результатом действий силовиков стал отпущенный судом под домашний арест сепаратист, который в 2014 году помогал проведению псевдореферендума в Крыму. То есть, незаконной аннексии полуострова страной агрессором.



Решением Херсонского городского суда 13.07.2018 г. пособнику российских оккупантов в автономной республике Игорю Галушко была избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Ввиду наличия у последнего ведомственных наград Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» с соответствующими наградными документами, а также боевых гранат Ф-1 і РГД-5, наказание совершенно несоразмерное. Более того, рассчитывать на его нахождение по адресу регистрации после такого судебного решения не приходится, так как на оккупированных территориях и в РФ сотням подобных «героев» живется гораздо комфортнее вдали от украинского правосудия.







Напомним предысторию. Херсонские и крымские сбушники в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины провели санкционированные обыски по месту его жительства, в ходе которых обнаружили у гражданина Галушко награды за содействие незаконной аннексии полуострова. В частности, у него было обнаружено ведомственную медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», медаль т.нз. «Республики Крым», медаль «За защиту Крыма», справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке во время референдума, 2 боевые гранаты, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении. Это уже само по себе свидетельствует о наличии российского гражданства и полнейшем отсутствии причин оставаться в Украине, дожидаясь пока прокуратура соберет в отношении него достаточные доказательства. А еще сепаратист хранил поощрительные грамоты, выданные российскими «Казацкий организациями» и так называемыми «органами местного самоуправления» временно оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. И несмотря на такой груз доказательств суд решил, что пособнику оккупантов лучше подождать окончания следствия по его делу дому.







Как объяснили изданию Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах, в суде такое решение было принято из-за того, что в прокуратуре Крыма отказались выдвигать Игорю Галушко подозрение в сепаратизме и обвинили его только в незаконном хранении оружия. Что именно послужило тому причиной - некомпетентность подопечных почетного прокурора Крыма Гюндуза Мамедова, или же незаинтересованность в делах, не представляющих финансового интереса для прокуратуры, - источники не объясняют. Пока что общественность находиться в состоянии легкого шока, а сбушники отказываются что-либо комментировать.



Хотя вопрос совсем не праздный и, прежде всего, его стоит адресовать одному из ключевых представителей прокурорского пула Сакварелидзе в Одессе с 2014 года, который в свое время фактически открыл зеленый коридор в одесский порт компании «Сокар», возглавляемой родным братом Эльчином Мамедовым. Похоже, стоит присмотреться к деятельности нынешнего прокурора, ныне задающего темп и ритм жизнедеятельности Крымской прокуратуры. Даже с высоты международных конференций и круглых столов, участником которых постоянно является любитель пиара Гюндуз Мамедов сложно было не заметить внизу одного из соорганизаторов крымского референдума, хранящего боевые гранаты явно не в качестве игрушек на новогоднюю елку. Награжденного ведомственной медалью Минобороны страны, с которой у нас сегодня противостояние далеко не только на линии разграничения на Востоке.









Гюндуз Мамедов

Хотелось бы посмотреть как в России или на оккупированных территориях отпустили бы домой украинца с двумя гранатами, со всей любовью упакованными в украинский флаг. Что же, Игорю Галушко остается только пожелать тернистого пути на новую родину, а господам правоохранителям, которые пока никуда еще не собираются уезжать, готовиться к вопросам о целесообразности их нахождения на занимаемых должностях.