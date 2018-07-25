Подготовка к отопительному сезону отстает от графика – Зубко

В Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ в среду, 25 июля. "Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика", – прокомментировал Зубко данные о подготовке к предстоящей зиме во время селекторного совещания.



Он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.



Кроме того, Зубко отметил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. Так, по его словам, по сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако и сейчас остается "критическим".



В связи с наличием такой задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет "непростой".



В свою очередь, замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк сообщил, что техническую подготовку жилого фонда к отопительному сезону прошли 51,8% домов, а среди учреждений социальной сферы – 51,5%.



В то же время он добавил, что из 1,9 млрд гривен, предусмотренных на подготовку жилого фонда к зиме, профинансировано 42,7%.

