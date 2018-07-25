Американское «прозрение» еще впереди?

Мир опять напрягся не по-детски: президента США Дональда Трампа снова серьезно «твиттнуло». Он написал в своем Twitter: «Очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно пытаться повлиять на предстоящие выборы». И расшифровал: «Учитывая тот факт, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа». И это после того, как 16 июля сего года в Хельсинки Трамп провел первую полномасштабную встречу и переговоры со своим российским визави – президентом России Владимиром Путиным.



А потом вообще пригласил его на такую же вторую встречу. Уже в Вашингтоне, столице США. Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс через тот же Twitter сообщила: «В Хельсинки президент договорился о текущем диалоге между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся». А чтобы всем все было понятно, упомянутый Болтон – это советник по национальной безопасности президента США. «Человек в добродушных дедушкиных усах», который является одним из непримиримых «ястребов-русофобов» Белого дома. Но именно он в Москве договаривался о встрече Трампа с Путиным в Хельсинки. То есть человек, несмотря на «ястребиность», типа умеет договариваться. И его, что называется, «через силу» заставили заниматься нелюбимым делом» – убалтывать Путина ради Трампа. На глазах всего мира. Вот так вот у них там все закрутилось лихо...



На самом же деле Трамп лукавит, стараясь поглубже макнуть своих извечных критиков-оппонентов – американских демократов – в политические биоотходы и уже их представить «врагами Америки на службе Путина». По той же схеме, которую демократы используют против него, обвиняя в том, что он – «ставленник России, которая помогла ему избраться». Этот, мягко говоря, тезис сильно попортил и сейчас портит кровь и нервы Трампу. И он решился отплатить демократам той же монетой: теперь Россия-де не хочет Трампа. Потому что поняла: он – ей главный враг. Причем сильный, а не такая «размазня», как Барак Обама или Хилари Клинтон. «Опустить» же и унизить демократов в глазах американцев Трампу выгодно: в США осенью выборы в Конгресс, и президент хочет, чтобы победили его сторонники. И это может случиться, если демократы в глазах американского электората станут жертвами ими же раздутой русофобии...



А может, Трамп еще не прозрел и не понимает (или не хочет понимать?) главное: России и Путину нужен именно он. И не только во главе США, но и всего западного мира. Нужен именно такой: с одной стороны, провоцирующий политический хаос и разброд внутри американской элиты и тем самым ослабляющий США, отвлекающий их и их ресурсы от чрезмерного влияния на мир. С другой – своим стремлением «сделать Америку великой» разрушающий единство западного мира и тем самым ослабляющий и его. Путин, не исключено, элементарно ищет «золотую середину», некий баланс между сильным, но не очень Трампом в США и его попытками «нагнуть» ЕС и всех остальных союзников по НАТО.



Трамп еще не прозрел и не понимает (или не хочет понимать?) главное: России и Путину нужен именно он. И не только во главе США, но и всего западного мира. Нужен именно такой: с одной стороны, провоцирующий политический хаос и разброд внутри американской элиты и тем самым ослабляющий США, отвлекающий их и их ресурсы от чрезмерного влияния на мир



И что Россия? А она отвечает. Как пишет один из ведущих мировых новостных порталов «Business Insider», Россия избавляется от американских облигаций, в которых держала свои деньги. С апреля по май российские активы в американских облигациях государственного займа сократились с 96 до 15 млрд. долл. Портал утверждает, что это выгодно России и не выгодно США

В пользу Америки и однозначно за их счет. «Торговые войны», которые с помощью пошлин Трамп затеял против Евросоюза, вызывают сопротивление Европы и однозначно ослабляют западную спайку. Европа, конечно, хочет по-прежнему находиться под американским «ядерным зонтиком», но уже не любой ценой. Потому что Путин грамотно объясняет Европе: с Россией можно не только воевать, но и торговать. И не только газом...Это очень грамотная российская дипломатия: видеть сегодняшнее, но просчитывать последствия на несколько лет или десятилетий вперед. И не зря же Путин в Хельсинки сказал: «Да, я поддерживал Трампа на выборах». Зря на эту фразу не обратили внимания: Путин не врал – такой Трамп, как сейчас, ему нужен. Его руками он ослабляет Запад и усиливает позиции России, хороня раз и навсегда так называемый монополярный мир с одним гегемоном – США – во главе.Конечно, это рискованная дипломатическая игра, ходьба по краю пропасти с ядерными ракетами в загашнике, балансирование на грани конфликта вселенского масштаба в схватке за передел мира и господство в нем. О единоличном господстве уже, кажется, говорить не приходится, значит, люди примеряются и договариваются, как будут рулить планетой в будущем на паях. В новых союзах и в новых же пропорциях. И как-то не хочется верить, что Трамп и американские дипломаты не понимают усилий своих российских визави. И китайских. И европейских. Все понимают (должны понимать), что в будущем будут новые победители и новые проигравшие. И все хотят быть первыми за счет вторых. Во всяком случае, Трамп это все понимает. Несмотря на «эйфорию Хельсинки», Трамп уже сделал многое, чтобы ревизовать ее итоги. И даже заявил, может стать «худшим врагом Путина из всех, которые у него когда-либо были», если отношения между США и Россией не наладятся.Но и в России не сидят, сложа руки. Причем давно не сидят, а ждут от США очередной «подляны» и хотят ее минимизировать. Например, уменьшить потери от возможных дополнительных санкций США против России. И не зря. В апреле текущего года агентство Bloomberg сообщило, что после введения США санкций потери понесли 26 из 27 российских миллиардеров. Только за первый день санкций российские богачи из списка журнала «Forbes» потеряли больше 12 млрд. долл., а все убытки российских бизнесменов уже превысили 16 млрд. долл.А сейчас стало известно, что американские сенаторы, известные «русофобы-ястребы» Линдси Грэм и Роберт Менендес объявили: они работают над новым законопроектом, который еще ужесточит санкции против России. «В ближайшее время мы внесем законопроект, чтобы гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки путем санкций», Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. – Авт.). Также мы хотим ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и международного порядка, основанного на правилах», – уже заявили политики. У них в планах: усиление санкций в российском энергетическом и финансовом секторах (привет «Северному потоку-2». – Авт.); усиление санкций против российских олигархов и государственных структур; санкции в отношении государственного долга России; отраслевые санкции в отношении кибер-субъектов в России; создание национального центра реагирования на российские угрозы; укрепление усилий по противодействию российской дезинформации и гибридным угрозам; создание офиса координатора санкций в Государственном департаменте и т. д. и т. п.И что Россия? А она отвечает. Как пишет один из ведущих мировых новостных порталов «Business Insider», Россия избавляется от американских облигаций, в которых держала свои деньги. С апреля по май российские активы в американских облигациях государственного займа сократились с 96 до 15 млрд. долл. Портал утверждает, что это выгодно России и не выгодно США. Для Москвы, которая опасается, что новые американские санкции могут затронуть и торговлю облигациями (это означает потерю вложенных денег), это «умный способ подстраховаться на случай конфискации» и продолжение диверсификации своих валютных резервов, а также серьезное начало избавления от долларовой зависимости. Это укрепляет российский рубль и является, по мнению «Business Insider», «целенаправленным ударом по ахиллесовой пяте США», ведь с недавних пор из-за увеличения бюджетного дефицита зависимость США от своих кредиторов существенно усилилась.И вот самое удивительное: «Business Insider» предупреждает, что если примеру России последует Китай, который владеет американскими ценными бумагами на сумму 1,18 трлн. долл., то «кисло» может стать не только США, которые потерпят финансовый крах. Сброс американских облигаций обесценит их, и от этого пострадают все остальные кредиторы США, их имеющие. Другие эксперты, изучающие такой сценарий, утверждают что он – зряшно алармистский, потому что катастрофичный для мира. Но если сейчас договариваются о новом передели этого старого мира, то почему бы его ускоренно не завалить, чтобы быстрее из обломков восстал мир новый? Причем без горячей и – тем более – ядерной войны. Это, согласитесь, хороший вопрос. И повод подумать, прикинуть, все подсчитать и отползать в безопасном направлении...Кстати, намечается очень интересная жертва этого передела, за счет которой он и может осуществиться по принципу «Ялты-2». Это Европа, Евросоюз. В интервью «The Daily Beast» идеолог предвыборной кампании Дональда Трампа и его бывший советник Стив Бэннон недавно заявил, что намерен создать в Брюсселе «фонд для поддержки правого популистского национализма». То есть сторонников так называемого «евроскептицизма» и даже развала ЕС на «национальные государства». И если это случится, то Европа и станет тем «донором», на развалинах и ресурсах которого и укрепится «Ялта-2», когда в креслах победителей могут сесть руководители США, России и Китая. И то, что Трамп сегодня идет на ЕС и Китай, объективно выгодно России Путина: она может оказаться тем «антикризисным менеджером», который и определит, кому банковать, а кому сливаться. Это ли не успех дипломатии?!.....А где в этом процессе место Восточной Европы и, в частности, Украины? Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер в интервью украинской службе «Голоса Америки» успокоил Киев: «Не было шагов к признанию российской аннексии Крыма, поддержки референдума или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии, которая могла бы разделить страну. То, что кто-то предполагал, или то, чего кто-то опасался, не произошло. ...США не поступились ни одним из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России. Никаких подарков за счет Украины». Но все-то обратили внимание на главное: Трамп в Хельсинки и словом не обмолвился о «мощном шумерском стратегическом партнере и друге». И не исключено, то это как раз тот случай, когда молчание красноречивее любых слов. В том числе и толкований этого молчания. А значит, вопрос «Где?» может быть крайне неуместен, так как ответ в рифму очень и очень для Украины неутешителен. Если, конечно, Трамп не «прозреет»...