Погода в ближайшие дни существенно не изменится

В ближайшие сутки, 26 июля, погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух: ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 30-35°. В Киеве - кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,5 градусов тепла в 1936 году, самая низкая ночью на отметке 9,7 градусов выше ноля в 1907.



В пятницу, 27 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных областях преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура 15-20°, днем 27-33°, в западной части 23-28°.



В Киеве 27 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура 18-20°, днем 28-30°.



25 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре, в пределах Киева, 23°.

