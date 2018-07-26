Украина и Израиль намерены увеличить товарооборот до $2 млрд в год

Украина и Израиль намерены увеличить товарооборот в течение ближайших пяти лет до $2 млрд в год, тогда как по итогам прошлого года этот показатель увеличился по сравнению с 2016-м на 14,7% и составил $772,5 млн, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



"Встретился с министром экономики и промышленности Израиля Эли Коэном. Договорились увеличить на протяжении пяти следующих лет товарооборот до $2 млрд", – написал он в соцсети Facebook в среду.



По его словам, страны также намерены развивать кооперацию в сфере инноваций и высоких технологий.



С.Кубив также напомнил, что Украина и Израиль намерены до конца этого года подписать Соглашение о свободной торговле.

