ЕС выделил Турции €400 млн на обучение сирийских беженцев

ЕС выделил Турции €400 млн, которые должны быть направлены на обучение сирийских беженцев на территории этой страны. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе в среду официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн. Эти деньги выделены в счет второй программы помощи в €3 млрд, в обмен на которую Анкара согласилась закрыть границу с ЕС для мигрантов.



"Еврокомиссия одобрила выделение нового пакета помощи объемом в €400 млн на образование сирийских беженцев в Турции. Это первый платеж в рамках соглашения стран ЕС о выделении Турции еще €3 млрд для Фонда поддержки беженцев в Турции", - отметил он.



Представитель ЕК не смог ответить на вопросы журналистов о том, выделяет ли Брюссель какие-либо деньги не на содержание, а на возвращение беженцев домой в связи с постепенной нормализацией ситуации в Сирии. Вместо этого он подчеркнул важность продолжения программы помощи беженцам. "Это очень важный проект, направленный на образование, и нужно понимать, что мы выделяем эти средства на нужды сирийских беженцев, а не отдаем их турецким властям", - сказал европейский чиновник.



При этом на брифинге в среду Еврокомиссия распространила заявление, в котором говорится, что €400 млн будут выделены в виде прямого платежа министерству образования Турции.



ЕС и Турция на пике миграционного кризиса в 2015 году заключили сделку, согласно которой Евросоюз выплатит Анкаре €3 млрд, а также активизирует переговоры о безвизовом режиме для граждан Турции и о вступлении этой страны в ЕС. В ответ на это Турция обязалась перестать пропускать в Европу мигрантов и беженцев из Сирии.



Границы были закрыты, а деньги переведены в 2016-2017 годах, однако ни по одной из согласованных тем Брюссель не форсировал диалог с Анкарой, мотивируя это нарушением прав человека в этой стране. В этих условиях, чтобы гарантировать соблюдение Турцией своей части сделки, Брюссель пообещал ей второй пакет помощи в размере дополнительных €3 млрд на содержание сирийских беженцев на турецкой территории.

