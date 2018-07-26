НБУ упростил валютные операции по иностранным кредитам

Чтобы получить кредит в заграничном банке, нужно просто заключить договор с иностранным и украинским банком. Об этом сообщается на сайте НБУ.



Нацбанк больше не будет рассматривать каждую заявку на получения кредита отдельно, и не будет заниматься проверкой документов. Процесс регистрации будет автоматизирован, а время привлечения иностранных займов сократится в разы. Такое послабление контроля со стороны НБУ начнет действовать с 20 августа 2018 года, что закреплено постановлением правления № 83 от 20 июля 2018 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".



Примечательно, что ранее Нацбанк противился иностранному кредитованию украинцев и всячески старался предотвратить утечку валюты заграницу. Иностранные кредиты можно было гасить строго в определенных банках и только в гривне, пишет Ubr.



Для того, чтобы погасить, например, долларовый кредит, украинец де-факто должен был купить валюту в банке по его действующему курсу. И, помимо того, что курс мог быть невыгодным, так и в покупке валюты гражданину могли отказать. Просто ввиду ее отсутствия в кассе банка. К тому же, ранее только две международные финансовые организации имели право открывать в украинских банках счета для погашения кредитов - Международная и Северная экологическая финансовые корпорации.



Постановление правления НБУ фактически открыло украинский финансовый рынок для всех. Сейчас гасить долг перед иностранным банком можно непосредственно в валюте кредита. Достаточно только уведомить об этом банк, через который будут делаться платежи. В свою очередь, банку останется только уведомить НБУ о таком клиенте. В Нацбанке заверяют, что изменения помогут упростить валютное регулирование, улучшить финансирование украинских юридических и физических лиц и оживить национальную экономику в целом. Однако, ослабление контроля валютных операций может пригодиться нечистым на руку Украинцам. Вывести "черный нал" будет несколько проще.

