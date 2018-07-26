Цены на газ для населения не поменяются до сентября

Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, принял решение о продлении специальных обязательства для Нафтогаза до 1 сентября. В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.

Постановление вступает в силу с 1 августа.



Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.