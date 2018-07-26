В Иране заявили, что Красное море больше небезопасно для американцев

Глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Касем Солеймани в четверг предостерег США от отправки войск в Красное море, заявив, что оно больше небезопасно для американцев. Об этом сообщило агентство Tasnim.



"Красное море, которое было безопасным, для американцев больше таким не является. Подразделение "Аль-Кудс" - враг американскому солдату. Я рекомендую [президенту США Дональду] Трампу вспомнить предыдущих президентов США и не повторять их ошибки", - привело агентство слова Солеймани.



Комментируя недавние антииранские заявления американского президента, глава "Аль-Кудс" отметил, что "поведение Трампа подобно тому, как ведут себя в кабаре". "Ты можешь начать войну, но завершим ее мы, - сказал Солеймани, обращаясь к хозяину Белого дома. - Президент США должен знать, что мы ждем его и готовы пожертвовать собой". Он не уточнил, что конкретно имеется в виду под словами о "завершении войны".



Ранее президент США Дональд Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором предупредил иранского президента Хасана Роухани о серьезных последствиях в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Реплика Трампа стала ответом на воскресное заявление Роухани, когда он предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу "не играть с огнем".



Солеймани, который возглавляет элитное иранское спецподразделение "Аль-Кудс", бригаду особого назначения КСИР, по некоторым данным, является также военным советником правительства Ирака. Солеймани включен в санкционный список СБ ООН и не имеет права покидать страну. Несмотря на это, в 2016 году он участвовал в операции иракских войск по освобождению города Эль-Фаллуджа от боевиков террористической организации "Исламское государство".

