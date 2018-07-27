Курченко и его люди в Украине работают на СБУ, - расследование

Журналисты раскопали очередную связь сбежавшего бизнесмена Сергея Курченко с нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте «From-ua.com» в статье «Сергей Курченко: двойной агент СБУ и ФСБ».

Так, по информации издания, Сергей Курченко, которого называли «фунтом» экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, теперь начал предоставлять аналогичные услуги президенту Порошенко. Кроме бизнес-задач, через своих доверенных лиц Курченко осуществляет для Порошенко и устранение его политических конкурентов.

Тесно сотрудничающий с российской ФСБ Сергей Курченко и его «доверенные лица» в Киеве также активно сотрудничают с украинской Службой безопасности Украины, выполняя для подопечных Василия Грицака спецоперации по устранению политических оппонентов Порошенко, - пишет издание. В частности, приводится пример с финансированием акций протеста лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. По мнению журналистов издания, Курченко сознательно подставил грузинского реформатора, приняв участие в совместной операции СБУ и ФСБ России. Связным между спецслужбами в Украине и Сергем Курченко выступил доверенное лицо последнего, один из топ-менеджеров Курченко – Александр Дынник. Взамен на это, бизнесмен получил решение своих бизнес-вопросов и иммунитет от уголовного преследования в Украине. По данным журналистов, сейчас Курченко в интересах СБУ налаживает контакты с другим оппонентом Петра Порошенко на предстоящих выборах – Юлией Тимошенко.

Другое доверенное лицо Курченко в Украине – Илья Саввин, председатель наблюдательного совета УМХ и главный менеджер Курченко. Именно он является реальным руководителем медиа холдинга и других активов Курченко в Украине. Согласно информации СМИ, Саввин уже почти 4 года после побега Сергея Курченко управляет не только его медиа-империей, а и другими бизнесами. Вместе с тем, он даже не фигурирует среди подручных Сергея Курченко, не находится в розыске, а спокойно летает в Москву для получения инструкций и денег от своего шефа, что легко проверить по записям пересечения границы.

А все потому, что Илья Саввин активно делится информацией, в том числе и о состоянии дел Курченко в Донбассе, со своими кураторами в ведомстве Грицака. По информации издания, в неформальных беседах и во время застолья (к чему испытывает большую склонность) Саввин часто хвастает, что постоянно общается с СБУ.

Именно своим контактам в СБУ Саввин обязан тем, что не понес наказания после смертельного ДТП в Ровенской области в ноябре 2016 года. Более того, ему даже вернули права и он продолжает кататься по Киеву и Украине.

Отлаженная работа доверенных лиц и помогает Сергею Курченко прочно удерживать свои позиции в Украине. По данным источников, следующая цель Сергея Курченко – Юлия Тимошенко. Выполняет ли он задачи только СБУ, чтобы «замочить» наиболее опасного оппонента Порошенко на предстоящих выборах, или это также общая спецоперация СБУ и ФСБ – станет известно в ближайшее время.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Курченко является фактически бизнес-партнером Порошенко по контрабанде угля из ЛДНР в Украину, а через подконтрольный ему медиа-холдинг УМХ осуществляет агитацию для предвыборной кампании Порошенко.