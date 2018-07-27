В Киеве утром "минировали" телеканал "Интер"

Утром в пятницу, 27 июля, в полицию Киева поступил звонок о том, что здание телеканала "Интер" на ул.Дмитриевской,30 заминировано, однако обследовавшие здание взрывотехники и кинологи каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из сотрудников телеканала.



"Сообщение было в семь утра. Звонок оказался ложным. Сейчас все нормально, даже роллеты на окнах открыты", - сообщил агентству сотрудник "Интера" около 10.00 пятницы.

