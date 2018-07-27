Космический корабль Virgin Galactic установил рекорд скорости

Компания Virgin Galactic провела третье по счету испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. На этот раз его впервые удалось разогнать до скорости, которая в 2,47 превышает скорость звука. Об этом пишет CNBC.



В зависимости от условий, показатели составили 350-390 м/с. При этом корабль был поднят на высоту свыше 52 километров.



Проводили испытание в пустыне Мохаве в штате Калифорния. На борту корабля находились два пилота - Дэйв Маккей и Майк Мазуччо.



"Пилоты Virgin Galactic утром преодолели скорость два Маха, Unity сделала третий испытательный полет с включенным двигателем с менее четырех месяцев. Предстоящий пуск ЖК длился 42 секунды и впервые поднял пилотов на корабле в стратосферу к порогу 52 км", - отмечено в официальном сообщении компании.



Корабль SpaceShipTwo создавали исключительно с туристической целью. Стоимость полета продолжительностью в два часа на нем составит около 250 тысяч долларов. За это время пассажиры смогут увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать невесомость.

