Супрун поручила найти врача-нарколога по делу Зайцевой

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поручила профильному учреждению подготовить заключение в связи с исчезновением врача-нарколога Елены Федирко, которая осматривала участницу резонансного ДТП в Харькове Елену Зайцеву. Об этом Супрун сообщила в Facebook.



«На днях к нам обратилась сторона потерпевших с просьбой помочь. Исчез один из основных свидетелей по делу – врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержало признаки наркотического опьянения», - сообщила и.о. министра.



Далее проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой (кодеин, фенобарбитал).



«Впрочем, для того чтобы сделать исследование о наличии наркотических средств и психотропных веществ в крови, биологического вещества почему-то не хватило. Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить – каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве, необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемой на момент ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция», - отметила Супрун.



Для следствия это означает, что доказательства труднее собрать. Другая проблема - невозможно получить заключение, находилась ли Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. В судебном заседании врач не дал однозначный ответ на этот вопрос, отметила Супрун.



«Поручила подчиненному министерству учреждению подготовить заключение по этому случаю», - резюмировала и.о. министра.



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За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.



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