Гройсман отказался преклонять колено перед Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен отказаться от импорта газа и не допустить зависимость от России. Об этом он рассказал на заседании правительства в четверг, 26 июля, передает телеканал «112 Украина».



«Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — сообщил Гройсман.



Он добавил, что запасы природного газа в Украине позволят обеспечить топливную автономность от Москвы. По словам премьер-министра, Киев сможет начать полномасштабную добычу газа на своей территории, снизив таким образом цены на топливо внутри страны.

