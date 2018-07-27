Новинский — Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет

«Священный Синод Константинопольской православной церкви заседал в начале июля, и там не был рассмотрен украинский вопрос. А следующее заседание намечено только на конец августа».

Об этом в интервью изданию Апостроф заявил народный депутат Вадим Новинский. Политик также выразил мнение, что до выборов не стоит ждать этот документ.

«Церковь, отделенная от государства, живет по своим законам и традициям, которые сформировались за более чем две тысячи лет ее существования. И если рассматривать вопрос предоставления автокефалии той или иной церкви с точки зрения церковных законов и традиций, путь, который избрал президент Украины и о котором объявил на всю страну — ошибочный», считает он. Более того, при дальнейшей эскалации ошибочных действий властей, ближайшие сто лет в Украине точно не будет единой Православной церкви», уверен политик.

Новинский напомнил, что в 2016 года на совещании Предстоятелей православных церквей в швейцарском Шамбези был согласован документ под названием «Автокефалия и способы ее предоставления», в котором есть два ключевых момент – автокефалию может предоставлять только материнская Церковь, и это решение должно быть одобрено всеми поместными православными Церквями.

Комментируя идею создания единой поместной церкви в Украине, звучащую из уст провластных политиков, он заметил, что «В Украине она есть, и это Украинская православная церковь во главе с блаженнейшим Онуфрием, признанная во всем мире, в том числе Вселенским патриархатом. Она является самоуправляемой с правами широкой автономии, ни административно, не финансово не завися от РПЦ, но находящаяся с ней в духовном единстве».

Говоря о письме в поддержку автокефалии, которое подписали якобы около 10 архиереев УПЦ Московского патриархата, в том числе владыка Софроний и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), Новинский сообщил, что никто не видел этих подписей.

«По информации, подписей насчитывается восемь, по другой – десять. А еще говорят, что все десять неизвестных архиереев написали письма-обращения к Вселенскому патриарху. Зато заявление епископата УПЦ публичное, подавляющее большинство архиереев его подписали, а те архиереи, которые по разным причинам отсутствовали поддержали его. Если кто-то из архиереев и подписывали какое-то письмо, то это было гораздо раньше. Подписями под общим заявлением епископата они дезавуировали предыдущее письмо. Мы же не знаем, в каких условиях эти письма подписывались. Но известно, какое давление оказывается сотрудниками СБУ на епархии по поводу поддержки автокефалии. В ход идут и банальный шантаж, и угрозы на всех уровнях. Прежде всего, на архиереев идет колоссальное давление, чтобы они присоединились к этой беззаконной, антицерковной акции…»