Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины - Порошенко

Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины. Об этом во время торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.



"Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием", - сказал Порошенко.



Как напомнил он, Украина, светская и церковная власть обратились к Архиепископу Константинополя, Нового Рима, Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Переход Киевской метрополии под контроль Москвы, который произошел в 17-м веке, состоялся неканоническим образом.



"Спасибо ему за то послание, которое он вчера передал нам, и в котором четко задекларирована такая долгожданная цель - дарение украинской церкви автокефалии. Миллионы украинцев стремятся и ожидают скорейшего признания автокефалии православной церкви", - добавил Президент.

