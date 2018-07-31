Трамп пригрозил приостановить работу правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит прекращения работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.



Об этом он написал в Twitter.



"Я буду готов к "шатдауну" правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, которые приезжают в нашу страну!", - написал Трамп.



Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.



В январе Сенат США не смог согласовать новый бюджет, из-за чего федеральные министерства и ведомства прекратили работу и в стране начался так называемый "шатдаун".



В случае "шатдауна" руководство США вынуждено прекращать нормальную работу, а многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправляются в отпуск без сохранения выплат.

