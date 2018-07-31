Из-за пошлин США Сoca-Сola поднимает цены на напитки

Coca-Cola планирует повысить стоимость своей продукции из-за пошлин США на импорт алюминия, из которого изготавливаются банки для напитков. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление генерального директора Coca-Cola Джеймса Квинси.



В данный момент компания испытывает финансовое давление, связанное с новыми тарифами на сталь и алюминий Трампа.



"Мы вынуждены с нашими партнерами по розливу посреди года увеличить цены в нашей отрасли по производству напитков, что довольно необычно. Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", - заявил Квинси.



Квинси не уточнил, когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитков. Кроме того, остается неизвестным, коснется ли данное решение только США или зарубежных рынков.



По его словам, Coca-Cola имеет небольшое преимущество перед другими компаниями, потому что ее продукция производится на местном уровне.



"Мы очень сфокусированы на создании местного бизнеса, с местными фабриками, с местными рабочими местами", - сказал он.



После этого глава компании пояснил, что прибыли и доходы во втором квартале оказались лучше, чем ожидалось, благодаря усилиям, направленным распространение диетических напитков по всему миру. Однако, по его словам, "меньшие продажи и более высокие тарифы будут означать уменьшение экономического роста и, в конечном итоге, это повлияет на нас".

