WP: в США последние восемь лет ведут слежку за подозрительными авиапассажирами

Сотрудники американского Управления по безопасности на транспорте (УБТ) уже порядка восьми лет ведут тайное наблюдение за авиапассажирами, по разным причинам подпавшими в УБТ под подозрение. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.



По данным издания, во исполнение действующей с 2010 года программы "Спокойные небеса" (Quiet Skies) - до последнего времени неизвестной широкой общественности - американские воздушные маршалы регулярно следят на внутренних воздушных рейсах за некоторыми пассажирами, внесенными в список "вызывающих озабоченность", и докладывают в Управление об итогах своих наблюдений, в том числе об активности или пассивности этих пассажиров, их нервозности, особенностях поведения и даже о частоте посещения ими туалета.



Как рассказал журналистам представитель УБТ Джеймс Грегори, речь идет о ведении наблюдения за ограниченным количеством граждан, "заинтересовавших Управление". Грегори воздержался от конкретизации причин, вызвавших этот интерес. По сведениям же газеты, таковыми могут быть контакты указанных пассажиров с людьми, внесенными в антитеррористические базы данных или в федеральный черный список лиц, коим воспрещен доступ на борт самолетов.



"[В своих действия] мы ничем не отличаемся от полицейских, размещенных на улицах из-за повышенной вероятности того, что там что-то может произойти, - пояснил Грегори суть программы "Спокойные небеса". - Когда вы находитесь в салоне [самолета], находящегося на высоте 30 тыс. футов [9 км], есть смысл разместить там кого-то [из маршалов]".



Однако, как отмечает издание, далеко не все правозащитники считают уместным такое сравнение тайной слежки на борту авиалайнеров с обычной практикой работы сотрудников правоохранительных служб, ведь наблюдение ведется за людьми, не причастными к террористической или иной преступной деятельности, а потому и имеющими полное право на невмешательство в их личную жизнь.

