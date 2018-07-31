Украина подготовила санкции против РФ из-за Крымского моста

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в Кабмин предложение о введении санкции в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Керченского моста. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба ведомства.



«Введение санкций сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки», - рассчитывают в министерстве.



Отмечено, что указанный проект распоряжения о введении ограничений уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.



Напомним, ранее ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России. В Брюсселе отметили, что «ЕС рассматривает строительство Керченского моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

