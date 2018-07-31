Президент Италии назвал мигрантов рабами

Прибывающие в Италию мигранты часто становятся жертвами работорговцев, заявил президент страны Серджо Маттарелла и призвал граждан «не отворачиваться» от проблемы. Его слова передает The Local.



«Рабство — один из самых больших позоров человечества», — сказал он, подчеркнув, что миграция — это благодатная почва для процветания торговли людьми.



«Детей войны и нищеты используют отвратительные работорговцы, которые отправляют их на путь будущих страданий: эксплуатация труда, нелегальные усыновления, торговля внутренними органами, вербовка в криминальные группировки и секс-рабство», — заявил Маттарелла.



По данным итальянского МВД, торговля людьми — одна из главных статей дохода криминальных организаций после торговли оружием и наркотиками. Международная организация труда насчитала более 40 миллионов рабов по всему миру. Каждая четвертая жертва торговли людьми — ребенок, пишет газета.



Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек. В городе Вентимилья на северо-западе страны неоднократно происходили столкновения полиции с нелегалами, которые пытаются сбежать на территорию Франции.

