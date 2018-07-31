В Украину прибыла новый спецсоветник от Великобритании по вопросам обороны – Полторак

Украинский министр обороны Степан Полторак в ходе встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гофф во вторник в Киеве обсудил перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на второе полугодие 2018 года и познакомился с новым британским спецсоветником по вопросам обороны Линдой Смит.



"Во время встречи был представлен новый специальный советник от Великобритании по вопросам обороны - госпожа Линда Смит, которая будет предоставлять профессиональные советы по реформированию украинского оборонного ведомства, в частности, по вопросам внедрения проектного менеджмента, оборонного и бюджетного планирования и антикоррупционной политики", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.



Он также выразил благодарность экс-советнику от Великобритании Филу Джонсу за результативное сотрудничество и усилия, которые он приложил в украинскую оборонную реформу.

