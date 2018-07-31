Google в рекламе подколол Microsoft и Apple

Google выпустила рекламное видео Chromebook и подколола главных конкурентов из Windows, Linux и macOS. В ролике высмеяны недостатки операционных систем.







На видео видно самые частые ошибки, баги и другие всплывающие окна и минусы ОС компаний-конкурентов.



Ранее в новой рекламе Samsung высмеяла iPhone X



В ролике Google показывает "синий экран смерти", а затем приложения для нового планшета Chromebook - Lightroom CC, Google Docs, Hangouts, Netflix, Spotify, Slack и т.д. Также компания прорекламировала сенсорный экран новинки.

