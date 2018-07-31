Михаил Чаплыга: «За життя» и Медведчук красиво «сделали» «Оппоблок»

«Вывод простой: «За життя» и Медведчук «сделали» «Оппоблок», причем красиво. Это серьезная игра на поле юго-восточного электората». Так политолог Михаил Чаплыга в эфире «112 Украина» прокомментировал вхождение Виктора Медведчука в команду Вадима Рабиновича.



По словам эксперта, из данного события можно сделать определенные выводы.



«Первое. Медведчук в последнее время не играл активно в политике. Он представлял Украину гуманитарной подгруппе, вел переговорный процесс по обмену, но в политике не появлялся. Были разные теории заговора о том, как он придет в парламент и появится в политике. Медведчук принял публичное решение поддержать политическую партию. Вот это первое. Чем характеризуется партия, которую решил поддержать Медведчук? У нее очень высокий рейтинг поддержки или узнаваемости лидера. Какой минус? У них пока нет разветвленной структуры», — сказал блогер.



Чего нельзя сказать об «Оппозиционном блоке», у которого еще осталась структура, но сама политсила давно уже перестроилась и встроилась в вертикаль новой власти.



«Наличие такой сети скорее иллюзия. К тому же, у Бойко достаточно низкий рейтинг по сравнению с Рабиновичем», — уточнил Чаплыга.



Он напомнил, как Рабинович в свое время предлагал сделать внутренний рейтинг, определить наиболее поддерживаемую личность и объединиться вокруг нее.



«Многие подумали: ух ты, там идет какая-то игра, это значит — все под Бойко. Потом тишина, и тут мы видим неожиданный ход – Медведчук присоединяется к Рабиновичу. Мне кажется, «Оппоблоку» после этого нужно будет крепко подумать на юго-востоке, поскольку шансов у него мало. Прогнозирую, что в ближайшее время Медведчук выступит со своим видением мирного урегулирования, это его конек. Каким он будет, удовлетворит ли всех — большой вопрос. Причем свой план по урегулированию Медведчук сможет транслировать через медиа, есть лидер «За життя», у которого достаточной высокий процент поддержки. Это значит, что на востоке у них огромные шансы», — считает эксперт.



А если учесть тот факт, что Медведчук ни разу критически не высказывался в адрес президента Порошенко, это показатель того, что у «За життя» для игры на юго-востоке полный карт-бланш.



«И это в корне меняет всю социологию, которая была до этого»,— добавил Михаил Чаплыга.

