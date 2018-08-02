В Украине сохранится тепло, но дожди прекратятся

В ближайшие сутки, 2 августа, вследствие влияния северного антициклона погоду Украины будет определять теплая, а в большинстве областей и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков, только в западных областях, ночью также и на крайнем востоке местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей и в Закарпатье до 22°; днем 25-30°, на юге до 33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 19-24°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 2 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,2 градусов в 1936 году, а самая низкая ночью - 10,2 градусов выше ноля в 1945.



В пятницу, 3 августа, в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южной, местами восточной части и на Закарпатье до 33°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



1 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.

