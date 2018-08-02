В Киеве владелец "обменника" скрылся cо 190 тыс. долларов

В Киеве владелец фиктивного пункта обмена валюты исчез со 190 тысячами долларов одного из клиентов. Об этом в среду, 1 августа, сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.



"Мужчина, изображенный на фото, взял помещение в аренду под "Обмен Валют" на Дмитровской, 39. Когда к нему пришел клиент с 190 000$, он тихонько и незаметно скрылся. Кто знает, видел? Анонимность и вознаграждение гарантировано", - говорится в сообщении.

