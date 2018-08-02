Эрдоган назвал неприемлемыми угрозы США в адрес Турции

Угрозы со стороны Соединенных Штатов в адрес Турции неприемлемы и ни для кого невыгодны. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.



"Слова с угрозами ни для кого невыгодны. Мы считаем неприемлемым использование языка угроз", - подчеркнул он, комментируя напряженность в отношениях с США из-за ситуации с американским пастором Эндрю Брансоным.



Кроме того, президент, которого в среду цитирует телеканал NTV, заявил, что "в Турции не существует даже малейшей проблемы, связанной с религиозными меньшинствами". "Мы продолжим наш путь без нанесения какого-либо ущерба в сфере свобод человека, а также юридической системе страны", - отметил Эрдоган.



Протестантский пастор, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "Террористической организацией фетхуллахистов" (FETO). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году. При этом Вашингтон резко критикует решения турецкого суда по делу Брансона, а президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон введет санкции в отношении Турции, если пастор не вернется на родину.

