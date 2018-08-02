В Белоруссии безбилетница-кикбоксер избила контролера

В Белорусском Гродно девушка, пытавшаяся проехать в общественном транспорте без проездного билета, избила контролера. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».



Отмечается, что инцидент произошел на одной из остановок бульвара Ленинского комсомола. Местная жительница 1997 года рождения отказалась предъявлять контролеру проездной билет. Между ними возник конфликт.



По словам начальника Ленинского РОВД Александра Мельникова, хрупкая девушка сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила его на землю и нанесла несколько ударов. Позже выяснилось, что безбилетница занималась тайским боксом.



Потерпевший оказался членом добровольной дружины, он следил за правонарушениями. За безбилетный проезд в стране предусмотрена административная ответственность.



Правоохранители возбудили против девушки уголовное дело по статье о насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

