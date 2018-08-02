В Украине начали отключать аналоговое телевидение

Украинские телеканалы переходят на цифровое вещание. Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Так, с 31 июля, в Киеве и Кировоградской области прекратило вещание аналоговое телевидение, а 31 августа - на всей территории Украины.



Согласно постановлению Кабинета министров, в Украине продолжается процесс перехода эфирного телевизионного вещания от аналогового стандарта распространения программ к цифровому DVB-T2.



"Это означает, что аналоговое телевидение будет непременно выключено на замену более прогрессивному цифровому стандарту, преимуществами которого является высокое качество телевизионного сигнала и большее количество программ", - говорится в документе.



Отмечено, что такие изменения не коснутся абонентов кабельного телевидения и владельцев спутниковых антенн. На данный момент (после аннексии Крыма и оккупации части территории Донецкой и Луганской областей) в 143 населенных пунктов Украины работает многоканальная цифровая телесеть в составе четырех мультиплексов МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5. Цифровыми передатчиками для бесплатного просмотра распространяется 28 общенациональных телеканалов и 4 региональных телеканала в каждой из областей Украины.



В Киеве на 41 и 43 телевизионных каналах распространяются по 10 цифровых программ двух локальных мультиплексов, которые можно просматривать бесплатно.



Таким образом, Нацсовет по вопросам ТВ призывает телерадиоорганизации проинформировать население о переходе на цифровое вещание.



Кроме того, регулятор призывает дистрибьюторов цифрового оборудования увеличить поставки тюнеров и телевизоров для приема цифрового сигнала. В частности, спрос среди населения может увеличится на тюнеры и телевизоры, которые могут принимать эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 (MPEG-4), а также DAB+.



Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

