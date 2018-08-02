Долги украинцев за коммуналку выросли почти до 17 миллиардов - Госстат

С начала 2018 года увеличилась задолженность населения Украины за отопление, горячую воду, газ и другие коммунальные услуги. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины. В июне средний счет за коммуналку составлял 605 грн.



По состоянию на 30 июня задолженность украинцев за поставки газа достигла 16,8 млрд грн. На 1 января она равнялась 12,1 млрд.



- За отопление и горячую воду - 11,4 млрд грн. На 1 января - 11,1 млрд.

- За холодную воду и водоотвод долг на конец июня 2,7 млрд, на 1 января - 1,7 млрд.

- За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, на 1 января - 3 млрд.

- За вывоз мусора - 0,5 млрд, рост задолженности на 0,1 млрд.



