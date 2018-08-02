Чтобы успешно сдать экзамен, важно пить воду

Даже незначительное обезвоживание способно снизить концентрацию человека, ухудшить настроение и ослабить его когнитивные способности, передает MPR News со ссылкой на открытие Технологического института Джорджии.



Ученые проанализировали данные, собранные в рамках 33 исследований. Оказалось, обезвоживание (1,5-2%) наступает после пешей прогулки в умеренном режиме в течение часа. Обычно 2%-е обезвоживание эквивалентно потере около литра воды. Если человек решил пробежаться, то литр воды будет потерян примерно за полчаса.



Опасность заключается в том, что жажду человек начинает ощущать, когда уровень обезвоживания уже довольно высок. Как показал эксперимент, при обезвоживании женщины совершали примерно на 12% больше ошибок в тестах. Восстановление уровня воды в теле позволяло нивелировать отрицательные эффекты.



Специалисты подчеркивают: проблемы начинаются при выполнении сложных заданий. Высчитать универсальную норму потребления воды трудно. Играет роль мышечная масса, общий вес, уровень активности. Можно самостоятельно отслеживать свое состояние по цвету мочи. Как правило, моча темного цвета говорит об обезвоживании. Оптимальный цвет - бледный желтый. Но лучше пить воду в течение дня вне зависимости от жажды.

