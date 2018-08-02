Загрязнение воздуха в Киеве значительно выше нормы

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает пресс-центр ГСЧС.



По данным спасателей, до 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).



"Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы", - говорится в сообщении.



В то же время уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской, заявили в ГСЧС.

