Лукашенко рассказал, как его "похоронили" СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район рассказал, как его "похоронили" СМИ. Сюжет об этом показал телеканал ОНТ.



Давая поручение местному чиновнику, президент сказал с юмором: "В будущем году мне доложишь. Ты же доживаешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад, и тебя могут "похоронить".



Позже А.Лукашенко, общаясь с журналистами, на их ремарку о том, что слухи о болезни президента оказались раздутыми, со смехом ответил: "Подожди, еще говорят, что двойник работает".



Ранее ряд интернет-СМИ распространил информацию о том, что президент Беларуси якобы перенес инсульт и из-за этого отменил свою поездку в Гомель в минувшую пятницу. Вместе с тем, в субботу А.Лукашенко провел встречу с руководством китайской корпорации CITIC Group.



Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала домыслы о болезни А.Лукашенко бредом.

