Семья Шеремета подала в суд на бездействие генпрокурора

Семья и близкие убитого журналиста Павла Шеремета подали иск в суд на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в четврег, 2 августа, сообщает Украинская правда. В частности, гражданская жена убитого, редактор издания Алена Притула требует признать ее потерпевшей, говорится в жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский районный суд Киева.



Она также убеждена, что взрыв, который произошел на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом.



"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности", - считает она.



Еще 27 февраля 2018 года Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.



"Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато. Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора", - говорится в заметке.



Поэтому Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".



Также гражданская жена погибшего требует обязать Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе Мамалыгу.



Ранее в ГПУ сообщили, что за два года в расследовании убийства Шеремета было проведено более 20 экспертиз при участии ФБР, но о подозрении пока что никому не сообщалось.

