Британец запретил девушке пользоваться соцсетями и попал в тюрьму

Британца, который запретил своей девушке пользоваться соцсетями после месяца отношений, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает Telegraph.



Мэттью Бейли не разрешал своей девушке использовать Snapchat, переписываться в Facebook и Instagram с мужчинами и писать «целую» в конце сообщений. Он регулярно проверял смартфон своей подруги, говорил ей, как одеваться, и требовал присылать фотографии, чтобы доказать, что она уже дома.



Во время романа, который длился всего четыре недели, молодой человек регулярно звонил девушке и обвинял ее в обмане, если она не брала трубку.



Его подруга, Молли Кунлифф, рассказала, что Бейли начал ее контролировать через несколько дней после знакомства. Она пыталась разорвать отношения с молодым человеком, но тот угрожал убить ее семью.



По информации издания, суд в Манчестере приговорил Бейли к шести месяцам заключения за использование принуждения в отношениях. Ему также запретили контактировать с Кунлифф в течение пяти лет и обязали выплатить девушке 735 фунтов стерлингов в качестве компенсации.

