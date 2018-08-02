ВККС объявила конкурсы на должность судей ВАКС и Верховного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) объявила конкурсы на должность судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Верховного суда. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг. Так, принято решение объявить конкурс на занятие 39 вакантных должностей судей в ВАКС, утвердить порядок и условия проведения конкурса.



Кроме того, утверждено решение о проведении конкурса на 78 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда.



Срок подачи документов - с 8 августа по 14 сентября.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционного суда", который позволяет обеспечить начало работы и дальнейшее его функционирование.



1 июня Верховная Рада одобрила технический президентский законопроект (№8497) о создании ВАКС Украины, который являлся необходимым для начала его деятельности путем выполнения требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" (президентский законопроект №7440) и закона "О судоустройстве и статусе судей".

