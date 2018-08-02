В Киеве насчитали 1,5 тысячи нелегальных киосков фастфуда

Около 1,5 тысяси передвижных точек быстрого питания Киева работают нелегально. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил заместитель начальника Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Денис Пикалов, передает Укринформ.



По его словам, в столице только 62 передвижные точки фастфуда работают официально с разрешительными документами. Он подчеркнул, что на легальных точках должны быть специальные голограммы, которые свидетельствуют о наличии разрешительной документации.



"Около 1,5 тыс. таких пищевых автомобилей есть сегодня. Они работают нелегально, не желая участвовать в своей легализации", - отметил Пикалов.



Он также подчеркнул, что четыре точки с шаурмой, употребление которой привело к отравлению 70 человек, не работают со вторника.

