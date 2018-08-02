Заявления Филарета абсурдны и нелепы - УПЦ МП

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отреагировали на слова патриарха Филарета о переходе имущества Киево-Печерской и Почаевской лавр в собственность украинской церкви. Как передает в четверг, 2 августа, РИА Новости, глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов назвал такие заявления "абсурдными и нелепыми с юридической точки зрения".



"Филарет, отлученный от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали, например храм где-то построили, - и никто на нее, кстати, не претендует", - сказал Анисимов.



По его словам, Украинская православная церковь, в отличие от неканонических структур, имеет древнюю историю. Более того, продолжил Анисимов, во время репрессий в советское время значительная часть имущества УПЦ была отчуждена и ее до сих пор не вернули. При этом у неканонической церкви, отметил он, "никто ничего не забирал" и "ни одного священника у них не было репрессировано".



Анисимов считает, что УПЦ "по всем законам должно быть возвращено все имущество". При этом, напомнил он, Украина еще в 1990-х брала обязательства перед Советом Европы провести реституцию, то есть обеспечить церкви компенсацию ущерба. Однако эти обязательства так и остались лишь на бумаге.



"Каждая собственность имеет свою историю, это юридический термин, и все прекрасно знают, что если ваш дом отобрали, а вас застрелили, то этот дом потом будет возвращен вашему сыну, но никак не всем желающим его получить. И при чем вообще здесь автокефалия?" - сказал представитель УПЦ.



Он привел в пример страны Прибалтики, Польшу, Чехию и Россию, где власти возвратили и до сих пор возвращают церкви отобранное имущество, зачастую уже в отреставрированном виде. "Нам же даже руин не отдают, понимаете", - констатировал он.



"А заявления Филарета совершенно абсурдны и нелепы с юридической точки зрения", - заключил пресс-секретарь.

