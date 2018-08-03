На Донбассе с начала года погибли и ранены более 160 человек

Более 160 человек стали жертвами конфликта на Донбассе с начала 2018 года, заявил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.



"Лишь за июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах. За этого год общее количество жертв составляет более 160 человек - это как раненые, так и погибшие", - сказал он.



Хуг отметил, что СММ ОБСЕ фиксирует такое же количество нарушений режима прекращения огня, как это было до "хлебного перемирия", вступившего в силу 1 июля.



"После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1 июля миссия (ОБСЕ - ИФ) зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля", - сказал он.



По словам Хуга ситуация на Донбассе "нестабильная и непрогнозируемая".



"Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие - близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено", - отметил он.

