Троекратное падение: биткоин пошел по стопам гривны

Держатели криптовалют переживают те же эмоции, что и все население Украины в 2014-2015 гг., когда гривна с 8,5 грн./$ упала почти до 30 грн./$. На прошлой неделе стоимость биткоина составила $6 тыс. Это в 3,5 раза меньше, чем полгода назад – $20 тыс. Не удивительно, что его стали использовать на 85% меньше, а прибыльность майнинга дошла до минимума. Похоже, пирамида рушится. McDonald's шутки ради выпускает свою криптовалюту – MacCoin. Тем временем НБУ собирается узаконить падающий биткоин. Ну, мы, как всегда, «вовремя».



Помните диалог из замечательного советского кинофильма “Москва слезам не верит”:



А что вообще в мире делается?



Стабильности нет…



Это же можно сказать о нынешнем положении дел на рынке криптовалют. Биткоин “шатается”: утром курс может расти, к обеду падать, вечером тенденция снова меняется. Спекулятивные движения дополняет тенденция к падению. С 20 декабря 2017 года, когда был зафиксирован верхний пик цены – $20 тыс., биткоин спустился до $6 тыс. в июле, а сейчас пытается держаться около $7,5 тыс.



Это критическая черта, ниже которой криптовалюта становится убыточной. Себестоимость производства биткоина зависит от цены на электричество. Поэтому во всех странах она разная. В Украине затраты на добычу криптовалюты одни из самых низких в мире и составляют, по расчетам экспертов, $1852. В среднем же мировая себестоимость одного биткоина – $7275. То есть почти столько, какова его нынешняя рыночная стоимость. Таким образом, производство биткоинов перестает быть выгодным для так называемых майнеров с их майнинговыми фермами.



И тут самое время добавить немного теории. В официальной экономике валюта государства выпускается центральным банком соразмерно с количеством произведенных экономикой этой страны товаров и услуг (раньше – золотого запаса). Если возникает дисбаланс и эмиссия денег превышает “товарное покрытие”, происходят хорошо знакомая нам инфляция и рост цен. В итоге появляются миллионные купюры, а в Зимбабве и миллиардные.



Некоторые экономисты считают, что такая система морально устарела. Лауреат Нобелевской премии 1976 года, основатель монетаризма и чикагской школы экономики Милтон Фридман незадолго до своей смерти в 2006 году заявил, что американская Федеральная резервная система должна быть полностью заменена компьютером, который бы увеличивал долларовую массу с равномерной скоростью.



Идея выглядела революционно. Вроде бы все продумали. За исключением “мелочей”. Оказалось, что платить криптовалютой гораздо дороже, чем кредитной картой, а биткоин-транзакцию нельзя отменить. Как правильно заявил президент Mastercard Аджай Банга, ценность виртуальных валют ограничивается нелегальными сделками

Если лицензирование крипторынка в Украине будет все-таки запущено, у НКЦБФР может появиться первый реальный клиент: McDonald’s запускает собственную криптовалюту. Фактически это будут купоны или ваучеры, предназначенные для приобретения бургеров, за которые, начиная со 2 августа, можно будет отовариться в 14 тысячах ресторанов в 50 странах мира

Анонимные авторы криптовалют, самая популярная из которых биткоин, пошли дальше и применили компьютерные технологии для создания децентрализованной монетарной системы. Роль центробанка исполняет программное обеспечение. Эмиссия контролируется криптографическим алгоритмом, который определяет, с какой частотой, в какое конкретное время и в каком количестве будут появляться денежные единицы. Не согласованная с правилами попытка эмиссии отвергается криптографически. Человеческий фактор исключен.Идея выглядела революционно. Вроде бы все продумали. За исключением “мелочей”. Оказалось, что платить криптовалютой гораздо дороже, чем кредитной картой, а биткоин-транзакцию нельзя отменить. Как правильно заявил президент Mastercard Аджай Банга, ценность виртуальных валют ограничивается нелегальными сделками. А стать конкурентом электронных карточных платежей криптовалюта не смогла.Когда все поняли, что биткоин не “катит” в качестве обычного платежного средства, его стали рассматривать как инструмент накопления и сбережения. Большинство скупивших криптовалюту во время ее роста не совершали с ней никаких других операций – только хранили и ждали, пока цена поднимется еще выше.Но... Вместо роста случился более чем троекратный обвал. И широкая популярность виртуальных денег как нового инвестиционного актива растаяла. Параллельно растаяла и капитализация биткоина. Если на пике цены объем вложенных в него средств оценивался в $324 млрд., то сейчас он балансирует на отметке $100 млрд.Намного реже биткоин стали использовать и для оплаты товаров/услуг. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 85%. Если летом 2017-го количество биткоинов, которые прошли через платежные системы BitPay, Coinfy, GoCoin и др., составляло $270 млн., то в июне 2018-го всего $69 млн.А совсем недавно развеялся последний миф – о том, что криптовалюту нельзя украсть как деньги с карточки или кошелек с наличными. 12 июля в международном аэропорте Лос-Анджелеса калифорнийская полиция арестовала студента колледжа Джоэла Ортиза, похитившего $5 млн. в криптовалютах и пытавшегося удрать в Европу.Как пишет американская пресса, студент взломал телефоны нескольких бизнесменов и с помощью специальной хакерской технологии переместил их номера на свою SIM-карту. Получив телефонный номер, он использовал его для сброса паролей жертвы и входа в ее онлайн-аккаунты. Пока телефоны пострадавших не работали и те бегали по сервисным центрам и магазинам сотовой связи, арестованный добрался до их криптовалютных счетов и опустошил их.На сегодня это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже криптовалют в США с помощью хакерской атаки. До этого были арестованы мошенники, которые банально ограбили своих клиентов. Вместо того чтобы конвертировать в биткоин полмиллиона долларов, они забрали деньги и скрылись. Подчеркну – забрали реальные деньги, а не виртуальные. Видимо, интуиция подсказала им, что ценнее.Что будет с биткоином и другими криптовалютами, вроде транснациональных эфириум или райпл, венесуэльской Petro, белорусской Taler или украинской Кarbowanec? Этого пока точно не знает никто. Оптимисты говорят, “как упала, так и поднимется”. Пессимисты, что мир наигрался в “крипты” и теперь ищет другие варианты глобального средства платежа.СМИ старательно подогревают остывающий интерес к криптовалютам. На днях Bloomberg сообщил интригующую новость, что фондовая биржа Nasdaq провела в Чикаго встречу за закрытыми дверями, на которой представители традиционного финансового сектора и нескольких биткоин-бирж обсудили возможные пути легитимизации криптовалют.На встрече присутствовали главы компаний с Уолл-стрит, а также несколько крупных криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссов. Как известно, братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудив в 2008 году у Марка Цукерберга $65 млн. за “кражу” идеи Facebook, вложили их в первую в мире биткоин-биржу. Что в сухом остатке после этой встречи? Как в поговорке: “говорили, балакали – сіли та й заплакали”.Тем временем в Украине грядет легализация падающих криптовалют. Как заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка практически завершена. Регулятором будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Ей поручат лицензирование деятельности на рынке криптовалют. А участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций. Мы, как всегда, “вовремя”: хотели “быть в тренде”, но малость опоздали.Впрочем, если лицензирование крипторынка в Украине будет все-таки запущено, у НКЦБФР может появиться первый реальный клиент: McDonald’s запускает собственную криптовалюту. Фактически это будут купоны или ваучеры, предназначенные для приобретения бургеров, за которые, начиная со 2 августа, можно будет отовариться в 14 тысячах ресторанов в 50 странах мира.Выпуск MacCoin приурочен к 50-летию Биг Мака и 100-летию со дня рождения его создателя Джима Деллигатти. Забавная идея – отметить два юбилея таким неизбитым способом. И вполне логичное дополнение к пресловутому индексу Биг Мака.Кстати, шутки шутками, но если ноу-хау от McDonald’s приживется, то ему могут последовать и другие транснациональные компании. Почему бы не появиться ваучерам сети Metro или специальной денежной единице H&M?Сейчас это выглядит как пародия на криптовалюты. Но с точки зрения бытового применения внутренние платежные системы транснациональных корпораций более осязаемы для простого потребителя, которому не нужны наркотики и оружие и который не собирается играть в финансовую пирамиду биткоинов.