Более 2300 граждан Украины задержаны или осуждены в РФ за три года - представитель МИД

За последние три года более 2300 граждан Украины были задержаны или осуждены в Российской Федерации, заявляет официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.



"Более 2300 граждан Украины задержаны или осуждены в Российской Федерации за последние три года", - сказал В.Кирилич на брифинге в пятницу в Киеве.

